أحمد زاهر:انضمامي للأسطورة «أكذوبة»

أكد الفنان أحمد زاهر عدم مشاركته في مسلسل «الأسطورة» الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، قائلًا “لم يعرض على نهائيًا مسلسل الأسطورة، وما يتم تداوله على المواقع الإخبارية بشأن ذلك غير صحيح”.

وأضاف “أقوم حاليا بقراءة عملين أفاضل بينهما للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، رافضًا الإفصاح عنهما لحين توقيع العقود، غير أن العمل الذي أخوض به سباق رمضان سيكون مفاجأة للجمهور لقيمته الفنية وتشابك الأحداث”، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت آخر الأعمال التي شارك فيها أحمد زاهر مسلسل «علاقات خاصة» تأليف نور شيشكلى مؤيد النابلسي وإخراج رشا شربتجي، ويشارك في بطولته «ماجد المصرى الممثلة اللبنانية ميرفا القاضي» وعدد من النجوم العرب مثل «عمار شلق طونى عيسى باسم ياخور باسل خياط جنى أسبر ديما قندلفت جوى خورى وآية طيبة».