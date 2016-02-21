أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حريق هائل يلتهم 4أفدنة من القصب في سوهاج

Google+ Print
حريق هائل يلتهم 4أفدنة من القصب في سوهاج حريق هائل يلتهم 4أفدنة من القصب في سوهاج

أرشيفية

نشب حريق في 4 أفدنة مزروعة بقصب السكر وذلك نتيجة مصدر حرارى بناحية عزبة راجح بمركز البلينا بسوهاج وتم السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ6 سيارات أطفاء.

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، بلاغاً من العميد علاء السعيد مدير الحمابة المدنية بسوهاج يفيد بنشوب حريق بمحصول قصب ملك حسين تحسين حسين 61 عاما بالمعاش دائرة المركز وانحصرت التلفيات فـي احتراق نتاج نحو أربعة أفدنة وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق مصدرا حراريا ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1014 إداري المركز وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا