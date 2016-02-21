حريق هائل يلتهم 4أفدنة من القصب في سوهاج

نشب حريق في 4 أفدنة مزروعة بقصب السكر وذلك نتيجة مصدر حرارى بناحية عزبة راجح بمركز البلينا بسوهاج وتم السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ6 سيارات أطفاء.

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، بلاغاً من العميد علاء السعيد مدير الحمابة المدنية بسوهاج يفيد بنشوب حريق بمحصول قصب ملك حسين تحسين حسين 61 عاما بالمعاش دائرة المركز وانحصرت التلفيات فـي احتراق نتاج نحو أربعة أفدنة وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق مصدرا حراريا ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1014 إداري المركز وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.