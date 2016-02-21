مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح في تعز

قتل 16 من مليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وأصيب العشرات في جبهات القتال وقصف طائرات دول التحالف العربي لمواقعهم في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال العقيد منصور الحساني المتحدث الرسمى للمجلس الأعلى للمقاومة – المؤيدة للشرعية في تعز- إن 5 من قوات الجيش والمقاومة قتلوا وأصيب 13 آخرون في المعارك التي جرت أمس ، فيما قتل مدنيان وأصيب 7 آخرون في القصف العشوائي الذي تقوم به عناصر المليشيات على الأحياء السكنية مع تواصل محاصرة المدينة منذ عدة أشهر، وعدم السماح بدخول وسائل النقل والمواصلات مهما كانت المبررات، ومنع دخول الضروريات من غذاء وماء ودواء.

وأضاف الحساني أن القوات تقدمت في عدد من الجبهات مما أدى إلى حدوث انهيارات في صفوف المليشيات، وفرار العديد من عناصرهم، كما تقوم طائرات التحالف العربي بقصف مواقعهم التي يتمركزون فيها، وأسفر ذلك عن مقتل عدد منهم وتدمير معدات عسكرية لهم منها دبابة كانت داخل القصر الجمهوري تقوم بقصف المواقع السكنية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت المقاومة في محافظة الجوف شمال اليمن عن أسرها لـ18 من مليشيات الحوثيين وصالح في المعارك التي جرت أمس في منطقة العقبة شمالي مدينة الحزم عاصمة المحافظة، ونشر المركز الإعلامي للمقاومة أسماء الأسرى وصورهم.

أ ش أ