بعد مقابلتها له.. شقيقة رئيس إنتر: مورينيو سيدرب يونايتد

كشفت بيدي موراتي الممثلة الإيطالية وشقيقة ماسيمو موراتي الرئيس الشرفي لإنتر ميلان عن الوجهة المقبلة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتناولت بيدي الغذاء مع مدرب النيراتزوري السابق على هامش زيارته لميلانو من أجل حضور لقاء إنتر وسامبدوريا في الدوري الذي أنهاه الأول متفوقا 3-1 السبت.

وتداوت تقارير إعلامية إمكانية عودة مورينيو لإنتر في ظل اجتماعه بعائلة موراتي التي تملك نسبة من أسهم النادي إلا أنه نفى الأمر في تصريحات لصحيفة ستامبا الإيطالية.

بينما بيدي كشفت عن وجهته المقبلة صراحة.

وقالت بيدي لموقع كالتشيو ميركاتو فور انتهاء غذائها مع مورينيو:"هو سعيد الآن".

وأضافت "سيذهب إلى مانشستر. كل شيء على ما يرام بالنسبة له".

وتناولت تقارير إنجليزية عديدة في الفترة الماضية إمكانية خلافة مورينيو للويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد نظرا للنتائج السلبية التي يحققها الأخير.

وأعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع المدرب جوسيب جوارديولا بدء من الموسم المقبل، وهو ما يؤكد أن إشارة بيدي لمدينة مانشستر تقصد بها نادي مانشستر يونايتد.