ميرور: برشلونة يخطط لضم رياض محرز

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن برشلونة بطل أوروبا يخطط لضم اللاعب الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

واللاعب يرحب بالأمر.

يتقاضى حاليا اللاعب الدولي مبلغ قدره 35 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وينتهي عقده مع الثعالب في صيف 2019.

ويفكر ليستر في زيادة راتب محرز أملا في بقاؤه مع الفريق الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي وأصبح قاب قوسين أو أدنى من ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن يبدو أن رغبة اللاعب تميل إلى برشلونة بحسب ما نشر التقرير.

إلا إذا رفع ليستر راتب محرز إلى 3 أضعاف (75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا) قد يبقى اللاعب في صفوف الفريق، فهذه القيمة هي المتفق عليها بين النادي وبين هدافه جيمي فاردي.

وأشار التقرير إلى صراع الأندية المنتظر الصيف المقبل على ضم محرز، فتشيلسي وأرسنال يرغبان في التعاقد معه.

وذكر التقرير أن تشيلسي بإمكانه دفع مبلغ أكبر من برشلونة في سبيل التعاقد مع محرز، لكن اللاعب قد يفضل الانتقال للبلاوجرانا الذي لن يضمن به مكانا أساسيا.