كهربائى بالقليوبية يتهم 3 أشخاص باغتصاب طفلته.. والمتهمون: جات بمزاجها

اتهم كهربائى بقرية أجهور الصغرى إحدى قرى مركز القناطر الخيرية التابع لمحافظة القليوبية، 3 أشخاص باغتصاب طفلته التى لم يتعد عمرها 14 عاما فى غرفة مجاورة لإحدى الأراضى الزراعية ثم اصطحبها أحدهم لمسكنه وتعدى عليها.

كان بلاغ ورد لمركز القناطر الخيرية من: حسن م" 50 سنة كهربائى ومقيم أجهور الصغرى، دائرة المركز يتهم كلا من "عبدالله.ح" 30 سنة ومقيم ذات الناحية، و"رجب س" 16 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، و"رأفت.خ"ومقيم شلقان، دائرة المركز، باستدراج نجلته "شوق" 14 سنة لإحدى الغرف المتاخمة للأراضى الزراعية بناحية شلقان، وقيام الأول والثانى بالتعدى عليها جنسيًا وفض غشاء بكارتها وقيام الثالث باصطحابها لشقته والتعدى عليها أيضًا.

وبتقنين البحث تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أنكروا استدراج الطفلة والتعدى عليها جنسيًا كرهًا عنها، وأقروا بأن المجنى عليها توجهت بصحبتهم وأنهم عاشروها جنسيًا بإرادتها.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1412 ادارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2016م.