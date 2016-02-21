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إصابة طالب بجرح نافذ أعلى الصدر بمشاجرة بسبب لعب الكرة فى القليوبية

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إصابة طالب بجرح نافذ أعلى الصدر بمشاجرة بسبب لعب الكرة فى القليوبية إصابة طالب بجرح نافذ أعلى الصدر بمشاجرة بسبب لعب الكرة فى القليوبية
أصيب طالب بجرح نافذ أعلى الصدر من الخلف وجروح قطعية باليد اليسرى، فى مشاجرة مع زملائه بسبب لعب الكرة فى شبين القناطر بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، ودلت تحريات المباحث ورود بلاغ لمركز شبين القناطر من مستشفى شبين القناطر العام بوصول المدعو "محمد.س.ع" 15 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى ومقيم – دائرة المركز، مصاب بجرح نافذ أعلى الصدر من الخلف وجروح قطعية باليد اليسرى، وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشاجرة بين زميله المدعو "محمد ا.ن" 15 سنة طالب بذات المدرسة ومقيم ذات العنوان، وطالب آخر يدعى " أحمد.م.ف" 15 سنة طالب بسبب لعب الكرة، ولدى تدخله لفضها قام الأول بالتعدى عليه بالضرب بآله حادة (مطواة) محدثاً إصابته، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5901 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2016م.

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مصر 365