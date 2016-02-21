تجديد حبس عاملين 15 يوما لاتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

قررت محكمة جنح بندر سوهاج، وسكرتارية جمال محمد على، تجديد حبس المتهمين "عبد النعيم.أ.ى" عامل و" هانى.أ.م" عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

كانت المعلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج، تفيد بقيام المتهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وترويجها على عملائهما والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمين وبحوزتهما 1000 قرص من الأقراص المخدرة "ترامادول" .

وبمواجهة المتهمين عما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام، تم تجديدها إلى 15 يوما.