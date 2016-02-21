حكم مباراة الزمالك والاتحاد.. شاهد على هدف شيكابالا في مرمى سيد البلد

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الإثنين في الدوري المصري الممتاز إلى محمد فاروق.

ويستضيف حامل اللقب الفريق السكندري في لقاء مؤجل من الجولة السابعة، وسيدير فاروق مواجهتهما للموسم الثاني على التوالي.

فالحكم الدولي المصري أدار مباراتهما الموسم الماضي في الدور الأول من الدوري حين فاز الزمالك في الإسكندرية بهدف مؤمن زكريا.

وأدار فاروق مباراة واحدة لزعيم الثغر هذا الموسم كانت هي الأسوأ في مشوار الفريق حتى اللحظة، خسر فيها بخمسة أهداف دون مقابل أمام الإسماعيلي في الإسكندرية.

كان أحد من سجلوا وقتها نجم الزمالك الحالي محمود شيكابالا.

وفاز الزمالك على وادي دجلة 2-صفر وإنبي 1-صفر تحت أنظار فاروق الذي أدار له ثلاث مباريات هذا الموسم منها التعادل بهدف لمثله في السويس أمام بتروجيت.

وكانت أشهر مباراة محلية لفاروق هي كأس السوبر المصري مطلع الموسم الماضي حين فاز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.