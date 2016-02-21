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سكاي: هل حان الوقت ليبدأ النني أساسيا مع أرسنال؟

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سكاي: هل حان الوقت ليبدأ النني أساسيا مع أرسنال؟ سكاي: هل حان الوقت ليبدأ النني أساسيا مع أرسنال؟

أشادت سكاي سبورتس الإنجليزية بالنجم المصري محمد النني بعد ظهوره بشكل طيب في مباراة فريقه أرسنال ضد هال سيتي السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك اللاعب الدولي في مباراة دور الـ16 للمسابقة التي انتهت بالتعادل السلبي ليفرض فريق النمور لقاء إعادة على المدفعجية سيقام مع بداية شهر مارس المقبل.

وسلط التقرير الضوء على أداء النني الرائع، فذكر أنه كان أفضل ممرر في اللقاء بعد نجاحه في إيصال 85 كرة صحيحة لزملائه من أصل 96.

إضافة لقيامه بأكثر عدد من التدخلات الدفاعية من بين لاعبي أرسنال.

تقرير سكاي - الذي تحدث عن بعض سلبيات أرسنال - رأي أن النني هو اللاعب الوحيد القادر على تطوير أداء الفريق ككل.

فمستواه أمام هال كان ممتازا.

وأشار إلى انتظار جمهور أرسنال من النني في عدة مرات أن يسدد على المرمى إلا أن لاعب بازل السويسري السابق آثر التمرير والحفاظ على الكرة بدلا من المجازفة.

وأكد أن قدرة النني الكبيرة على حيازة الكرة والحفاظ على الاستحواذ لفريقه قد تكون مهمة جدا لأرسنال في المباريات المقبلة.

ويستضيف أرسنال فريق برشلونة الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ثم يحل ضيفا بعدها بخمسة أيام على مانشستر يونايتد في الدوري.

ثم يستضيف سوانزي ثم يلعب الدربي أمام توتنام في استاد وايت هارت لين.

فهل يظهر النني في دوري الأبطال أو الدوري لأول مرة مع المدفعجية؟

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