"صحة الغربية" تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جرعة فبراير 2016

أنهت مديرية الشئون الصحية بالغربية، جميع استعداداتها لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى ستبدأ اليوم الأحد 21 فبراير حتى الأربعاء 24 فبراير، بجميع إدارات الصحة بالغربية، والوحدات الصحية.

وأكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المستهدف تطعيم 697 ألفًا و886 طفلًا وطفلة، بكافة أنحاء المحافظة، وتم توفير 1955 فرقة ثابتة ومتحركة، و453 مشرفًا و80 سيارة منها 20 سيارة من المديرية و60 مؤجرة، لتجوب جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من تلك الحملة وهم من سن يوم إلى 5 سنوات.

وأوضح أنه تم توفير جميع الأمصال الطبية والمستلزمات الصحية اللازمة لتطعيم الأطفال ومواجهة خطر انتشار مرض شلل الأطفال، ونشر معلومات عن الحملة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، والمراكز الطبية، مشيرا إلى أنه لا توجد موانع للتطعيم.