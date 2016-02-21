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تجمع العشرات من أفراد الشرطة بإدارة مرور الزقازيق للتضامن مع زملائهم المقبوض عليهم

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تجمع العشرات من أفراد الشرطة بإدارة مرور الزقازيق للتضامن مع زملائهم المقبوض عليهم تجمع العشرات من أفراد الشرطة بإدارة مرور الزقازيق للتضامن مع زملائهم المقبوض عليهم
تجمع العشرات من أمناء الشرطة بالعديد من مراكز وأقسام الشرطة، بمديرية أمن الشرقية، داخل إدارة مرور الزقازيق، للتوجه إلى مديرية أمن الشرقية، والاعتصام داخلها، تضامنا مع زملائهم المقبوض عليهم من قبل أجهزة الأمن.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.

وقال مصدر أمنى إن من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل المسئول عن اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية منذ عدة أشهر، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء.

وأكد المصدر أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقى القبض عليهم، وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة. ومن المقبوض عليهم أيضا الأمناء شريف رضا وإسماعيل مختار من قوة مرور الشرقية.
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