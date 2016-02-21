"الخارجية الأميركية": كيرى يأمل بوقف للنار فى أسرع وقت فى سوريا

>أعلنت الخارجية الاميركية ان وزير الخارجية جون كيرى أكد فى اتصال هاتفى أمس السبت مع نظيره الروسى سيرجى لافروف ضرورة التوصل إلى وقف لاطلاق النار فى سوريا فى اسرع وقت ممكن.

ووصل كيرى مساء أمس السبت إلى عمان قادما من لندن لإجراء محادثات مع عاهل الاردن الملك عبد الله الثانى اليوم.

وقال دبلوماسيون اميركيون ان كيرى سيلتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى عمان ثم الملك عبد الله الثانى فى مقره فى العقبة على البحر الاحمر، موضحين ان محادثات الوزير الاميركى الذى سيجتمع ايضا بنظيره الاردنى ناصر جودة، ستتركز على الملف السورى.

وقال الناطق باسم الخارجية جون كيربى ان كيرى "اعرب عن الامل فى التوصل إلى وقف كامل للاعمال العدائية فى اقصر فترة ممكنة"، وأضاف ان "الوزير كيرى عبر ايضا عن قلقه العميق من الطابع العشوائى للقصف الطيران الروسى المستمر وما يؤدى اليه من خسائر فى الأرواح".