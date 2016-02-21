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وكيل "صحة القليوبية": بدء تطعيم مليون و٤٥ ألفا ضد شلل الأطفال بالمحافظة

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وكيل "صحة القليوبية": بدء تطعيم مليون و٤٥ ألفا ضد شلل الأطفال بالمحافظة وكيل "صحة القليوبية": بدء تطعيم مليون و٤٥ ألفا ضد شلل الأطفال بالمحافظة
تنطلق اليوم الأحد ولمدة 3 أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة القليوبية من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على استمرار خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فى تصريح، إن الحملة تستهدف تطعيم مليون و45 ألف طفل على مستوى المحافظة ويشارك فيها 2500 فرقة عمل ثابتة ومتحركة فى القليوبية بالأحياء والمدن والمراكز الطبية والقرى والمناطق البعيدة تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء طوال أيام الحملة.

ودعا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة جميع المواطنين لتطعيم أطفالهم خلال الحملة التى سوف تغطى جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة.

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مصر 365

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