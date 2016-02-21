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لمريض السكر.. نصائح عشان تنسى مرضك وتعيش طبيعى وتقاوم حزنك

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لمريض السكر.. نصائح عشان تنسى مرضك وتعيش طبيعى وتقاوم حزنك لمريض السكر.. نصائح عشان تنسى مرضك وتعيش طبيعى وتقاوم حزنك
السكر هذا المرض المزمن، قد يكون له تأثير سلبى على نفسيه صاحبه، بجانب مضاعفاته الجسدية والعضوية، فطول مدة المرض والعيش معه سنوات قد يجعل المصاب به يعانى من الاكتئاب والملل من الأنسولين أو الدواء.

وأوضحت الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية أن الكثير من الأسباب تؤدى إلى شعور المريض بحالة نفسية سيئة أو بنوبة اكتئاب وعزلة وحزن، لعل من أهمها أن مرضه مزمن ما يجعل البعض يفقد الأمل فى التحسن، كما أن الانتظام فى تناول الدواء "الأقراص أو الأنسولين" يشعر المريض بالملل، بجانب معاناته الحرمان من كثير من أنواع الطعام وبشكل خاص السكريات التى تعد مصدر سعادة وشهية البعض.

وتنصح الأخصائية النفسية مريض السكر بأن يغير من أسلوب حياته، بمعنى أن يبدأ بتغيير نظرته لمرضه ويعتبره مجرد مرض مزمن، كحساسية الصدر وغيرها، وأنه أفضل من غيره من مرضى كالسرطان والكلى، وعليه أن يفكر بإيجابية بأن مرضه يمكن التعايش معه، وبيديه أن يتجنب مضاعفاته، فبعض الأمراض الأخرى كالسرطان لا يمكن إيقافها.

وعلى مريض السكر –كما تؤكد الدكتورة رشا- أن يعى أن الدواء والأنسولين نعمة، تجعله فى حال أفضل، وعليه أن يدرك أنه كلما تعايش مع مرضه نسيه، ولن يتذكره لأنه لن يعانى منه، عليه إلا يفرط فى حرمانه من السكريات، بل يفكر بإيجابية فى أن الطعام الصحى الذى يتناوله يجعله شخصًا صحيًا وصحته أفضل بكثير ممن لا يعانون من أمراض، وعليه أن يمارس ليغير من حياته ويجد سلواه فيها.

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مصر 365

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