3 طرق من أجل تنظيف القولون بطرق طبيعية و منزلية

الجسم البشري في ذلك الوقت مستنزف جدا بسبب ما يحدث من حوله، و في المقابل لا يعيطة الإنسان الوقت الكافي، أو حتي الراحة من أجل مواجهة المتاعب، و لذلك نري العديد من الأمراض الجديدة و التي لم تكن موجودة قبلا، و هناك أيضا التلوث الذي أصبح سمة العصر سواء التلوث في الماء، أو التلوث الكيماوي في الطعام، و لذلك قد يصبح القولون من أكثر الأعضاء التي تضرر بسبب ذلك في جسم الإنسان، و سوف نعرض لك ثلاثة طرق من أجل تنظيف القولون بطرق منزلية، و طبيعية.

القولون

شاي الأعشاب :

هناك العديد من الأعشاب و التي هي مفيدة جدا للقولون، و على رأس تلك الأعشاب مشروب يدعي بذر القطونة، و أيضا مشروب النعناع الأخضر، و الذي يعمل على تنظيف الجهاز الهضمي، و هناك أيضا الشاي الأخضر، و الذي له فائدة أيضا في التخسيس.

عصير التفاح :

يقول الأطباء أن عصير التفاح هو أفضل مشروب من أجل الجهاز الهضمي عموما، و القولون خصوصا و يقول العلماء أنه يفضل شرب عصير التفاح الطبيعي، و ليس الصناعي، و على ذلك إذا لم تجد الطبيعي فيمكنك أستخدام الصناعي بديلا عنه، و يجب شربه صباحا على الريق، و نقوم بعمل ذلك لمدة طويلة في كل صباح، و يفضل شرب المياه بعد العصير بنصف ساعة على الأقل.

عصير الخيار :

و يفضل أن يستخدم الخضروات ذات اللون الأخضر مثل البقدونس، و الجرجير، و الخيار، و السبانخ، و عصير الجزر، و الشمندر، و يجب أن نقوم بالأبتعاد عن المأكولات الضارة، و التي قد تحتوي على العديد من الزيوت و المواد الدهنية.

شبكةعيونالإخبارية

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