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5 أطعمة لا تعيد تسخينها فقد تتحول إلى مواد سامة

  • الصحة
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5 أطعمة لا تعيد تسخينها فقد تتحول إلى مواد سامة 5 أطعمة لا تعيد تسخينها فقد تتحول إلى مواد سامة

حذر الأطباء المتخصصون فى التغذية من عواقب تسخين بعض أنواع الأغذية التى تتحول إلى مواد سامة ، مما تتحول المواد المكونة للمادة الغذائية إلى أضرار بالغه على الصحة العامة ، ومن هنا ننصح بعض السيدات العاملات التى تلجأ إلى إعادة تسخين الطعام لانشغالها وعدم قدرتها على تحضير وجبات غذائية طازجة يومياً من تلك المأكولات التى تتحول فى شكلها إلى سم قاتل.

الوجبات الغذائية التى تتحول عن طريق إعادة التسخين:

* السبانخ:

– يحتوى نبات السبانخ على مادة النترات الغنية بها والتى تتحول إلى عنصر أخر عند إعادة التسخين بحيث تتحول إلى عنصر النيتريت الذى بدور يعتبر من المواد الضارة والتى تجعل جسم الإنسان عرضة لأمراض السرطان لذلط ينصح الأطباء بتناول السبانخ طازجة فقط.

* البطاطا:

– تعرف البطاطا بوفرتها من المواد النشوية المفيدة للجسم ولكنها تتغير من حالتها عند إعادة التسخين تتحول المواد النشوية بها إلى العديد من السموم القاتلة.

* البيض:

– من أخطر الأطعمة فى حالة إعادة تسخينة لما يحتوية من مواد بروتينية تعدل من تركيبها إلى أن تصبح مواد ساملة فعالة بالجسم فى أقل وقت لذا ينصح جميع أطباء التغذية بتناول البيض طازجاً أو بارداً فقط .

* الفطر “عش الغراب”

– مما لا شك فية فأن الفطر من المواد الغذائية أيضاً التى تحتوى على مواد بروتينية عالية مثل البيض وكما قلنا فأن البروتين يعدل من تركيبة فى حالة إعادة تسخين الوجبة الغذائية له.

* اللحوم الحمراء و الدجاج:

– تحتوى اللحوم الحمراء والدجاج على كميات عالية من البروتينات أيضاً ، ولما قد تؤدية من اضطرابات بالمعدة تؤدى إلى الأصابة بعسر الهضم والتسمم من تحول مركب البروتين بها.

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