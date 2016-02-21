ضبط 13 سلاحا ناريا و22 طلقة فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، تمكنت خلالها من ضبط 13 سلاحا ناريا متنوعا، و22 طلقة نارية.

ففى مركز القناطر الخيرية، تمكنت قوات الأمن من ضبط عاطل يدعى "مسعد .س" 33 سنة ومقيم شلقان، دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 4 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، كما تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط "عبد النبى. ا" 43 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط "محمد. ج" 25 سنة عاطل ومقيم زاوية بلتان، دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغ مالى 190 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط "سعد.ج"30 سنة عاطل ومقيم دملو - دائرة المركز، المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 16887 جنايات مركز بنها لسنة 2015م – مخدرات بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغ مالى 55 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وفى شبرا الخيمة، تمكن ضباط مباحث قسم أول من ضبط "عصام. ح" 35 سنة عاطل ومقيم بيجام، دائرة القسم .. وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 70 جراما، ومبلغ مالى 1140 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه، فيما تمكن ضباط مباحث قسم ثان من ضبط "أحمد.ع" 19 سنة عاطل ومقيم منشية الحرية - دائرة القسم .. وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط "إبراهيم م" 36 سنة عاطل ومقيم منطى، دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش بروحين كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 180 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وفى شبين القناطر تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "صابر ع"43 سنة، عاطل ومقيم بندر شبين دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 70 جراما وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 30 جراما، ومبلغ مالى 150 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط "عبد الحليم.ح" 32 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته، كما تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط "السيد. م" 30 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته.

وفى العبور تمكنت أجهزة الأمن من ضبط "بلال.م" 19 سنة عاطل ومقيم النهضة قسم السلام بالقاهرة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، فيما تمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط "كمال.م" 19 سنة عاطل ومقيم كفر عبيان - دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.. وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.