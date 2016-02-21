لو مديرك نرجسى.. 3 طرق تعرفك مفاتيح شخصيته وإزاى تتعامل معاه

كتبت أميرة شحاتة

نقابل بشكل يومى شخصيات مختلفة فى تصنيفها وطبيعتها، وقد يكون هذا الاختلاف بسبب التقاليد أو نتيجة خلل ما فى الشخصية، وفى جميع الحالات يتحتم علينا التواصل معها خاصة إذا كان مديرك فى العمل، ومن هذه الشخصيات الشخصية النرجسية التى يمكن اكتشافها بسهولة من خلال بعض العلامات.

>وقال الدكتور محمد على، أخصائى الأمراض النفسية: إذا توافرت فى مديرك هذه العلامات فهو بالضرورة يعانى من النرجسية:

>• يعتد برأيه دون سماع الغير.

>• يرى أنه يفعل الصواب.

>• لا يتحمل مسئولية خطأ.

>• دائم اللوم على الآخرين.

>• يضع مصلحته قبل مصلحة الآخرين.

>• يميل أكثر للعمل الفردى والظهور.

>• يرى أنه ذو مواهب وامتيازات كثيرة لا توجد فى غيره.

>• يتصف بالأنانية.

>وعن كيفية التعامل مع هذا الشخص يوصى الدكتور محمد على، بفعل ثلاث أشياء هى:

>1- العمل كفريق فى شكل جماعى وإبراز ذلك دائمًا والتأكيد عليه.

> 2- عدم إعطائه مساحة أكبر لعدم زيادة صفاته النرجسية وعدم الاهتمام المبالغ والمدح فيه، لأن ذلك يعظم اضطرابه.

>3- بناء علاقة شخصية جيدة معه والاهتمام به فى وقت ضعفه.



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