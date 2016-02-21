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الأرصاد: عاصفة ترابية اليوم ودرجات الحرارة تواصل انخفاضها حتى الثلاثاء

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الأرصاد: عاصفة ترابية اليوم ودرجات الحرارة تواصل انخفاضها حتى الثلاثاء الأرصاد: عاصفة ترابية اليوم ودرجات الحرارة تواصل انخفاضها حتى الثلاثاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، وعلى البحر المتوسط، وخليج السويس، والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وأكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الموجة الحارة التى شهدها الأسبوع الجارى انكسرت وحدث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، تتراوح بين 9 إلى 10 درجات سيتضح تأثيره اليوم، مضيفا أن انخفاض الحرارة يستمر حتى الثلاثاء القادم، على الأقل، حيث تعود مرة أخرى أجواء فصل الشتاء، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية.

وأشار عبد العال، إلى أنه يصاحب هذا الانخفاض فى درجات الحرارة نشاط محدود للرياح، يصل لحد العاصفة اليوم الأحد على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة، ما يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية واضطراب حركة الملاحة البحرية مع احتملات لسقوط الأمطار الخفيفة جدا على السواحل الشمالية للبلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة.

وأوضح أنه من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة حتى الثلاثاء على السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 17 إلى 20 درجة مئوية، وفى محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 21 إلى 24 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد من 22 إلى 24 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 27 درجة مئوية، وفى محافظات جنوب ســيناء من 24 إلى 26 درجة مئوية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>

القاهرة

الصغرى 14 العظمى 24

الإسكندرية

الصغرى 13 العظمى 21

مطروح

الصغرى 12 العظمى 19

بورسعيد

الصغرى 15 العظمى 21

دمياط

الصغرى 15 العظمى 21

بلطيم

الصغرى 15 العظمى 21

الإسماعيلية

الصغرى 14 العظمى 25

السويس

الصغرى 14 العظمى 25

العريش

الصغرى 12 العظمى 24

نخل

الصغرى 11 العظمى 22

طابا

الصغرى 12 العظمى 24

الطور

الصغرى 14 العظمى 25

مرسى علم

الصغرى 16 العظمى 25

الغردقة

الصغرى 16 العظمى 29

شرم الشيخ

الصغرى 18 العظمى 27

رفح

الصغرى 11 العظمى 22

كاترين

الصغرى 9 العظمى 22

سيوة

الصغرى 11 العظمى 22

المنيا

الصغرى 11 العظمى 24

الفيوم

الصغرى 13 العظمى 24

رأس سدر

الصغرى 14 العظمى 24

أبوسمبل

الصغرى 15 العظمى 32

وسط الدلتا

الصغرى 14 العظمى 24

أسيوط

الصغرى 11 العظمى 25

سوهاج

الصغرى 14 العظمى 26

الأقصر

الصغرى 13 العظمى 31

أسوان

الصغرى 16 العظمى 33

شلاتين

الصغرى 16 العظمى 28

حلايب

الصغرى 18 العظمى 26

الوادى الجديد

الصغرى 11 العظمى 27

قنا

الصغرى 12 العظمى 30

نويبع

الصغرى 17 العظمى 25

السلوم

الصغرى 11 العظمى 20.

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