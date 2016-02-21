مصرع خفير خصوصى وإصابة اثنين آخرين بسبب نزاع على قطعة أرض بالقليوبية

لقى خفير خصوصى مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران، أطلق عليهم 6 أشخاص النيران بسبب نزاع على قطعة أرض بدائرة مركز قها التابع لمحافظة القليوبية.

كان بلاغ ورد لقسم قها يفيد وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، أسفرت عن مصرع خفير وإصابة اثنين، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من، طرف أول:"أحمد.ع" 26 سنة خفير خصوصى ومقيم عزبة الزهار دائرة القسم، مصاب بطلق نارى بالصدر فتحة دخول، وتوفى متأثراً بإصابته، و"محمد .س" 40 سنة خفير خصوصى ومقيم مساكن الإيواء دائرة القسم، مصاب بجرح بالرأس، و"سعيد.ع" 55 سنة خفير خصوصى ومقيم مدينة قها، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين أن الطرف الثانى هم كل من:"إبراهيم.م" 27 سنة تاجر أراضى ومقيم عزبة ميخائيل، ترسا – دائرة مركز طوخ، وسابق اتهامه فى القضية رقم 254 جنايات قسم قها لسنة 2014 م – نزاع على أرض، و"مسعود.م" 37 سنة تاجر أراضى ومقيم ذات الناحية، هارب ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 254 جنايات قسم قها لسنة 2014 م – نزاع على أرض، كلى رقم 2803 لسنة 2014م، و"عيد.م" 39 سنة تاجر أراضى ومقيم ذات الناحية، هارب ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 254 جنايات قسم قها لسنة 2014 م نزاع على أرض كلى رقم 2803 لسنة 2014م، و"زايد.م" 33 سنة تاجر أراضى ومقيم ذات الناحية، هارب من حكم بالسجن المؤبد فى القضية رقم 254 جنايات قسم قها لسنة 2014 م، نزاع على أرض، كلى رقم 2803 لسنة 2014م، و"سيد ع" 40 سنة خفير خصوصى ومقيم سندبيس، دائرة مركز القناطر الخيرية، و"سامح.ر" 33 سنة خفير نظامى بقرية قرنفيل، مركز القناطر الخيرية ومقيم ذات الناحية.

وتبين أيضا وجود نزاع على قطعة أرض مساحتها فدان متاخمة لطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى اتجاه الإسكندرية، بين الطرف الثانى وبين "حسن.ع" 50 سنة بدون عمل ومقيم دائرة قسم قها، قام على إثرها بالاستعانة بالطرف الأول لحراسة قطعة الأرض المشار إليها، فقام الطرف الثانى بالتوجه إليهم، وإطلاق الأعيرة النارية تجاههم محدثين إصابة الأول التى أودت بحياته، وتم العثور على 8 طلقات فارغة بمكان الحادث.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط السادس من الطرف الثانى، وبحوزته دراجة نارية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 285 إدارى قسم قها لسنة 2016م .

وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية ويصرح بالدفن عقب ذلك، وتم إصدار قرار بإنهاء خدمة الخفير المذكور.

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