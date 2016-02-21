"الداخلية" تنتهى من تشريعات "الأداء الأمنى" خلال أسبوع لعرضها على البرلمان

أفاد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن اللجنة القانونية بالوزارة المكلفة بوضع قوانين وتشريعات جديدة، والتى تستكمل عملها لليوم الثالث على التوالى، ستنتهى من وضع التشريعات فى غضون أسبوع تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بضرورة إدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع، موجهاً خلال اجتماعه بوزير الداخلية، عرض هذه التشريعات على مجلس النواب خلال 15 يوم لمناقشتها.

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