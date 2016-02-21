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أسوان تحتفل اليوم بفعاليات مهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبو سمبل

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أسوان تحتفل اليوم بفعاليات مهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبو سمبل أسوان تحتفل اليوم بفعاليات مهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبو سمبل
تحتفل محافظة أسوان، اليوم الأحد و غدا الاثنين، بفعاليات مهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية.

ويشمل برنامج الاحتفال، الذى يبدأ فى الثالثة من عصر اليوم الأحد، انطلاق كرنفال شباب أبو سمبل من باركن منشية النوبة وحتى باركن المعبد، وفى الساعة عصراً سيتم افتتاح متحف الآثار، وتكريم بعض الشخصيات، يعقبها عرض محاكاة لوجه رمسيس الثانى ضمن "حملة أبو سمبل 51 عام" أمام مدخل المعبد، ويليها افتتاح معرض سيدات أثرن فى تاريخ أمام مدخل المعبد، ثم افتتاح معرض الفنون التشكيلية "أبو سمبل فى الفنانين"، وتفقد الخيمة التراثية المصرية أمام ساحة المعبد، وعرض الصوت والضوء بالمعبد، وختام مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الرابع بساحة المعبد.

وفى ختام اليوم، تقديم الحفل الفنى بمسرح السوق، وأيضاً تقديم العروض الفنية للفرق المشاركة بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، وتعامد الشمس.

ومع بزوغ شمس غد الاثنين 22 فبراير الجارى، يشاهد المئات من الأجانب والمصريين الظاهرة الفلكية الفرعونية وهى تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس بأبوسمبل.

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مصر 365

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