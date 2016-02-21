مهرجان رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة بدمياط.. الأربعاء

قال علاء جاد مدير عام الشباب والرياضة بدمياط لـ"اليوم السابع" إن الإدارة المركزية لمكتب شئون وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، تنظم مهرجان "ابتسم للحياة بذوى الاحتياجات الخاصة" تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والسيد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالصالة المغطاة برأس البر، يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجارى، بهدف مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع.

يشارك المهرجان 400 معاق من كافة الإعاقات، ومنسق المهرجان بدمياط غادة الجابرى منسق مكتب ذوى الاعاقة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط.