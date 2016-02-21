أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مهرجان رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة بدمياط.. الأربعاء

Google+ Print
مهرجان رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة بدمياط.. الأربعاء مهرجان رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة بدمياط.. الأربعاء
قال علاء جاد مدير عام الشباب والرياضة بدمياط لـ"اليوم السابع" إن الإدارة المركزية لمكتب شئون وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، تنظم مهرجان "ابتسم للحياة بذوى الاحتياجات الخاصة" تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والسيد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالصالة المغطاة برأس البر، يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجارى، بهدف مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع.

يشارك المهرجان 400 معاق من كافة الإعاقات، ومنسق المهرجان بدمياط غادة الجابرى منسق مكتب ذوى الاعاقة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365