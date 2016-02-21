كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق برنامج إدارة البيانات للابتكار

تعتبر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي مؤسسة بحثية وعلمية متفردة تعتبر نموذجا فريدا للمؤسسات الأكاديمية، بتركيزها على الجانب التطبيقي للإدارة الحكومية وعملها على تطوير الكوادر في المؤسسات الحكومية وتعزيز مستوى أداء العمل المؤسسي في الإمارات، وفي هذا الإطار تبذل الكلية جهوداً متواصلة بالشراكة مع العديد من الجهات العامة نحو تحقيق رسالتها المتمثلة في ربط المرجعية العلمية الأكاديمية بالواقع العملي والتطبيقي في العمل الحكومي.

وتستمر الكلية بقيادة رئيسها التنفيذي د. علي بن سباع المري، في تعزيز رؤيتها في التميز الأكاديمي من خلال تقديم البرامج التعليمية الأكاديمية والتنفيذية وبرامج البحوث والدراسات بأعلى مستوى من الأداء ووفق أفضل المعايير العالمية، ويشرف على هذه البرامج هيئة تدريس أكاديمية دائمة بالإضافة إلى هيئة زائرة ومتحدثين ضيوف. وضمن سعيها لاستقطاب الكفاءات البارزة في المجال الأكاديمي والبحثي شهد عام 2015 تعيين البروفسور رائد العواملة بمنصب عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. ويعد العواملة إحدى الشخصيات العربية البارزة أكاديمياً وأحد أهم الخبراء الدوليين في الإدارة المؤسسية والقيادة على المستوى الأكاديمي والمهني.

وشهد عام 2015 دورات جديدة من برامجها الأكاديمية وبالأخص البرنامج الأبرز والرائد على مستوى الإمارات والمنطقة في مجال الإدارة الحكومية والسياسات العامة "ماجستير الإدارة العامة"، والذي يعد أحد أهم البرامج التعليمية والتدريبية التي تقدمها الكلية، وأول برنامج أكاديمي متخصص في الإدارة العامة في الإمارات، ويهيئ هذا البرنامج خريجيه لتولي أدوار قيادية في إدارة القطاع العام أو المؤسسات غير الربحية.

ومن أجل مواكبة التطورات العالمية والمحلية في التحول نحو الحكومة الذكية وإدراكها لأهمية هذا التحول، أطلقت الكلية برنامج جديد بعنوان "إدارة البيانات للابتكار في الحكومة الذكية"، يختص بإدارة البيانات المفتوحة، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه في المنطقة باللغة العربية بالشراكة مع معهد البيانات المفتوحة في لندن. يعمل هذا البرنامج على تعزيز معرفة المشاركين بمفهوم البيانات المفتوحة واستخداماتها وتوظيفها، من خلال شرح مفصل لماهية البيانات المفتوحة والفرق بين البيانات المفتوحة والضخمة والشخصية، وكيفية إدارة البيانات المفتوحة وعرض الفوائد التي توفرها والتحديات المترافقة معها.

وعلق د. علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية "تكللت مسيرتنا في العام المنصرم 2015 بالنجاح إلى حدٍ بعيد بفضل العمل الدؤوب والمتواصل الرامي لتحقيق رؤية الكلية وأهدافها الاستراتيجية، وسنتابع العمل بكامل طاقاتنا واضعين نصب أعيننا رؤى قيادتنا الرشيدة الطامحة للتميز والابتكار وللإسهام في وصول مؤسساتنا الحكومية إلى المراكز الأولى عالمياً، وسيشهد عام 2016 إطلاق عدد من البرامج الجديدة الهادفة لتطوير العمل الإداري والحكومي بما فيه خدمة وطننا، ودعم الكوادر والقيادات الوطنية وتعزيز معارفهم في مجال الإدارة العامة".