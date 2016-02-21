«ملتقى الجودة في القيادة» بمدارس تعليم الرائد.. ينطلق غداً

يفتتح مدير التعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد صباح غد الاثنين "ملتقى الجودة في القيادة" الذي ينظمه مكتب التعليم بالرائد في مدارس المملكة وبمشاركة نخبة من المختصين في القيادة والجودة والتطوير والإبداع والمشرفين التربويين وقادة المدارس.

وأوضح مدير مكتب التعليم بالرائد د. عبدالله المهنا أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف إلى تعزيز جودة العمل في القيادة المدرسية، من خلال تطوير أداء جميع العاملين، وتنمية مهارات العمل الجماعي، بهدف الاستفادة من كافة طاقات العاملين بالمؤسسة التعليمية، وترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة في أعمال قادة المدارس بفاعلية وفعالية.

وأكد المهنا أن الملتقى سيركز من خلال برامجه المتنوعة إلى التأكيد على أهمية دور قائد المدرسة في التوثيق للبرامج والإجراءات والتفعيل للأنظمة واللوائح والتوجيهات، والارتقاء بمستوى الأداء للإداريين والمعلمين والموظفين في المدارس، من خلال المتابعة الفاعلة والتأهيل الجيد، مع تركيز الجودة على جميع أنشطة مكونات النظام التعليمي.