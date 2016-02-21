الزميل الوافي يفجع بوفاة والدته

فجع الزميل الشاعر إبراهيم الوافي بوفاة والدته فجر أمس.

ويتقبل العزاء في الفقيدة بمنزل أخيه حمود في حي القدس، وعلى جوال الزميل إبراهيم (0567861100).

"الرياض" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الزميل إبراهيم وإلى كافة أفراد أسرته."إنا لله وإنا إليه راجعون"