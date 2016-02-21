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اليوم.. استئناف محاكمة 104 متهمين فى أحداث عنف بولاق أبو العلا

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اليوم.. استئناف محاكمة 104 متهمين فى أحداث عنف بولاق أبو العلا اليوم.. استئناف محاكمة 104 متهمين فى أحداث عنف بولاق أبو العلا
تستأنف الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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