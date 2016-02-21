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النيابة تتحفظ على 20 طن بخور فاسد بعد ضبطها داخل شركة استيراد بالطالبية

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النيابة تتحفظ على 20 طن بخور فاسد بعد ضبطها داخل شركة استيراد بالطالبية النيابة تتحفظ على 20 طن بخور فاسد بعد ضبطها داخل شركة استيراد بالطالبية
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالتحفظ على 20 طن بخور فاسد، ضُبِطَت داخل إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمنطقة الطالبية، وأمرت بعرضها على المعمل الجنائى لفحصها والتأكد من عدم صلاحيتها.

كانت معلومات قد وردت للواء مصطفى البكرى، مدير مباحث بالجيزة، تفيد باستيراد صاحب شركة استيراد وتصدير بالطالبية صنف بخور غير مطابق للمواصفات، ومرفوض من قِبَل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكميات كبيرة وغير صالحة للاستخدام، وطرحها للبيع بالأسواق. وباستهداف الشركة ضُبِطَ 20 طن بخور غير صالحة للاستخدام، وحُرِّرَ محضر بالواقعة.

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مصر 365

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