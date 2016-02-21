إصابة شقيقين على يد بائع ونجله بسبب خلافات الجيرة فى الدقهلية

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عامل وبائع متجول، أصابا شقيقين بطلقات نارية بسبب خلافات الجيرة، وعثر بحوزتهما بندقية خرطوش و9 طلقات، وكمية من الأقراص المخدرة.

وكان بلاغ قد ورد لقسم ثانى المنصورة، من "محمـود ر ف"، 28 سنة، عامل، مصاباً برش خرطوش بالوجـه والصدر، وشقيقــه "وليد" 25 سنة، مندوب مبيعات، مصاباً برش خرطوش بالذراع والفخذ الأيسر، ويقيمان بدائرة القسم، ييهمان فيه كلاً من:"محمد محمود محمد طاجن 45 سنة بائع متجول، ونجله محمود 21 سنة عامل، ويقيمان بذات العنوان"، بالتعدى عليهما بالسب والشتم وإحداث إصابتيهما بإطلاق نار من سلاح نارى "بندقية خرطوش" بحوزة الأخير، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، وتم تحويل المصابان إلى مستشفى المنصورة الدولى لتوقيع الكشف الطبى عليهما.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان، وبحوزة الأخير سلاح نارى "بندقية خرطوش" و9 طلقات خرطوش، وبحوزة الثالث 64 قرص لعقارى الترامادول والتامول المخدران ومبلغ 17125 جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأن السلاح النارى المضبوط هو المستخدم فى ارتكابها، كما اعترف الثالث بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة إتجاره غير المشروع.

وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2583/ 2016 جنح القسم ، وجارِ العرض على النيابة العامة.