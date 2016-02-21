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بالفيديو: تنظيف بقع الملابس بالليمون الحامض

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تظهر بقع التعرق على الملابس، خصوصاً في منطقة تحت الإبط. ولإزالتِها وتنظيف آثارها، اتبعي الطريقة الآتية:

* أنت بحاجة إلى:
- قليل من عصير الليمون الحامض.
- وعاء مليء بالماء.
- فرشاة أسنان قديمة.

الطريقة:
1. أضيفي قطرات الليمون الحامض، إلى وعاء الماء.
2. اغمسي فرشاة الأسنان بالخليط، وافركي بها مكان البقع بحركات دائرية؛ حفاظاً على نسيج القطعة.
3. وأخيراً، اغسلي القميص بعد مرور حوالي نصف ساعة، من خلال دعكه تحت صُنبور الماء البارد.

 

شاهدي أيضاً:

بالفيديو: معجون الأسنان للعناية بالأحذية

خطوات تنظيف المكنسة الكهربائية

ودعي "الكراكيب" بهذه الحلول...

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سيدتي

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