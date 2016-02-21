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الجيش اللبنانى يوقف خمسة أشخاص متورطين فى تهريب سوريين

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الجيش اللبنانى يوقف خمسة أشخاص متورطين فى تهريب سوريين الجيش اللبنانى يوقف خمسة أشخاص متورطين فى تهريب سوريين

>أوقف الجيش اللبنانى 4 مواطنين لبنانيين وفلسطينيا لقيامهم بتهريب أشخاص سوريين، اثنان منهم كانا يقومان برصد مواقع للجيش اللبنانى.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى، اليوم السبت، أن قوة من الجيش أوقفت، فى بلدة "الصويرى" بالبقاع الغربى، 4 مواطنين وفلسطينيا واحدا لقيامهم بتهريب أشخاص سوريين من لبنان وإليه، اثنان منهم كانا يقومان برصد تحركات الجيش فى جرد البلدة.

وأشار البيان إلى أن القوة أوقفت أيضا 29 سوريا كانوا برفقتهم، تم تهريبهم فجر أمس إلى الداخل اللبنانى، كما ضبطت بحوزة المهربين مسدسا حربيا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصال وسيارة ودراجة نارية من دون أوراق قانونية كما تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.

وفى منطقة "المتن" الواقعة إلى الشمال من بيروت، أوقفت القوى الأمنية أربعة سوريين لا يملكون أوراقا مشروعة ودخلوا لبنان خلسة.

وجاء توقيف الأربعة سوريين بعد أن أبلغ المواطنين اللبنانيين الأجهزة المعنية عن تحركات مريبة لأربعة أشخاص يترددون على منزل فى بلدة "الخريبة" فى المتن الأعلى.
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