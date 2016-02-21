"التعليم": تعديل قرار درجات أعمال السنة للثانوية العامة من العام المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، تجرى تعديلا على القرار الوزارى الخاص بدرجات أعمال السنة لطلاب المرحلة الثانوية، " الأول والثانى الثانوى"، على أن يتم تطبيقه بدء من العام المقبل.

وأضاف المصدر، لـ" اليوم السابع"، أن التعديل يتضمن وضع ضوابط جديدة لضمان حصول الطالب على درجات أعمال السنة دون تحكم من المعلم، موضحا أن بعض الطلاب يقعون تحت رحمة المعلم حتى يحصل على درجات أعمال السنة، إضافة إلى أن بعضهم يربطها بحصول الطالب على درس خصوصى.

وأشار إلى أن النسبة المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية تصل إلى 20% من مجموع الدرجات، يتم منح الطالب درجات على الانتظام والتفاعل مع المعلم داخل الفصل وأيضا بعض سلوكه وبعض الاعتبارات الأخرى التى نظمها القرار الوزارى.

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