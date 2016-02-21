مش بس الفاكهة.. عصائر الخضراوات الأفضل لمريض السكر وقرحة المعدة

أوضح الموقع الأمريكى "juicing-for-health" أن الخضراوات الورقية تعد الأفضل للصحة والوقاية من الأمراض أو المساعدة فى علاجها، لأن جميعها تعمل بشكل جيد ولها العديد من الفوائد الصحية ولا تساعد على زيادة الأنسولين فى الدم كعصائر الفاكهة، وتشمل الخضراوات الخس الأحمر والخس الأخضر والخس الرومانى، وأيضًا الخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ والكرنب.

وحسب التقرير، فإن عصير الكرنب يعد من أكثر العصائر التى تساعد على الشفاء من قرحة المعدة، لأنها مصدر غنى بفيتامين u، وأيضًا من الممكن إضافة بعض الأعشاب على العصير كالبقدونس والكزبرة.

وأشار التقرير، إلى أنه قد يجد بعض الأشخاص اعتراض واحد على عصير الخضراوات وهو الطعم، لكن لتحسين الطعم من الممكن إضافة القليل من بذور العنب أو قطع صغيرة من التفاح، وهى وسائل رائعة لتحسين طعم عصير الخضراوات.

وأضاف التقرير أن العصير النباتى أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة، لأنه مصدر غنى من المواد الغذائية الخام، مضيفًا أن عصير الفاكهة بالتأكيد جيد لصحة الإنسان، لكن له عيب واحد، يساعد على زيادة مستويات الأنسولين فى الدم ما قد يشكل ضررًا على مرضى السكر.