جامعة بنى سويف تنظم معرضا لبيع منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية

تنظم جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، معرضا لبيع منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بمقر الحرم الجامعى.

أشار الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة إلى أن الهدف من إنشاء مركز الإنتاج والخدمات الطلابية كوحدة ذات طابع خاص هو الاهتمام بالخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب وخدمة المجتمع والبيئة والمساهمة فى تقديم الكثير من الخدمات لأسرة الجامعة والبيئة المحيطة، وبما يعود بالنفع فى جميع المجالات بما يحقق الاكتفاء الذاتى، وبما يزيد من الموارد المالية للجامعة من خلال المركز كوحدة ذات طابع خاص.

وأكد محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى بيان إعلامى، أن هذا المركز يداعم الجامعة وطلابها من خلال تقديم جميع الخدمات الإنتاجية منتجات غذائية، وأيضًا لخدمة الطلاب كالتصوير والتكعيب والأدوات الدراسية، حيث يخضع المركز لكل جوانب المتابعة والإشراف الفنى والطبى بما يحقق أعلى درجات الجودة.

وأضافت الدكتورة نيرمين عاطف حلمى مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية إلى أن المعرض سوف يضم منتجات الألبان ومشتقاتها والوجبات الجاهزة السريعة بأسعار مخفضة والوجبات المطهاة والمخبوزات والحلويات وذلك بأسعار رمزية للطلاب والعاملين بالجامعة.