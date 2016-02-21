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"التموين": انتهاء صرف مستحقات "البقالين" عن يناير بقيمة 480 مليون جنيه

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"التموين": انتهاء صرف مستحقات "البقالين" عن يناير بقيمة 480 مليون جنيه "التموين": انتهاء صرف مستحقات "البقالين" عن يناير بقيمة 480 مليون جنيه
أكد ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة ، أنه تم الانتهاء من توريد مستحقات بقالى التموين عن فارق سلع نقاط الخبز لشهر يناير الماضى بقيمة 480 مليون جنيه.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، لـ"اليوم السابع"، أن مستحقات البقالين عبارة عن السلع المجانية التى تم صرفها للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، خاصةً أن المنظومة الجديدة للخبز تتيح لكل مواطن 5 أرغفة بقيمة 5 قروش لكل رغيف، لافتاً إلى أنه حال ترشيد استهلاك الخبز يتم صرف سلع مجانية للمواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، على استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين، وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم من استهلاك الخبز.


>للمرة الرابعة خلال شهر.. "التموين" تتعاقد على استيراد 700 ألف طن قمح من 3 دول أوروبية لسد العجز..توفير 6.5 ألف طن للقطاع الخاص.. وزيادة المخزون لـ20 مايو.. استلام القمح المحلى من المزارعين منتصف إبريل

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مصر 365

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