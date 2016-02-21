"التموين": انتهاء صرف مستحقات "البقالين" عن يناير بقيمة 480 مليون جنيه

أكد ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين ، أنه تم الانتهاء من توريد مستحقات بقالى التموين عن فارق سلع نقاط الخبز لشهر يناير الماضى بقيمة 480 مليون جنيه.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، لـ"اليوم السابع"، أن مستحقات البقالين عبارة عن السلع المجانية التى تم صرفها للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، خاصةً أن المنظومة الجديدة للخبز تتيح لكل مواطن 5 أرغفة بقيمة 5 قروش لكل رغيف، لافتاً إلى أنه حال ترشيد استهلاك الخبز يتم صرف سلع مجانية للمواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، على استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين، وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم من استهلاك الخبز.

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