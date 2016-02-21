مدير أمن السويس: لا أسمح لأى فرد شرطة بسوء معاملة المواطنين

أكد اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، أنه لا يسمح لأى فرد يعمل بجهاز الشرطة بالسويس بإساءة معاملة الجمهور، مؤكدا أن أى فرد تجاوز فى حق المواطن سيقدم إلى المحاكمة فورا، لافتا إلى أن الشرطة دورها خدمة الشعب.

وأشار مدير أمن السويس، لــ" اليوم السابع"، إلى أنه عقد لقاء مع أمناء الشرطة ميدانيا من خلال جولاته على الأقوال الامنية بالمحافظة، وطالبهم بحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز معهم ، بالاضافة الى عدم استخدم السلاح طبقا للقانون، مضيفا أن المواقع الشرطية داخل شوارع السويس هو لخدمة المواطنين وحسن معاملتهم .