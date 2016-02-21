بالصور.. محتجون يحاصرون مستشفى أسترالى يعالج طفلة لاجئة

>قضى مئات الأستراليين الليل أمام مستشفى تعالج فيه رضيعة تواجه الترحيل إلى معسكر احتجاز خارجى للمهاجرين وأغلقوا المخارج وسط تقارير تقول إنها قد يتم نقلها قريبا.

ورفض الأطباء فى مستشفى ليدى سيلينتو للأطفال فى برزبين إخراج الطفلة فى أعقاب العلاج من حروق خطيرة مما يزيد الضغط على الحكومة بشأن سياستها الصارمة تجاه طالبى اللجوء.

وتواجه الطفلة عائشة ذات العام الواحد ووالديها إعادتهم إلى مخيم فى جزيرة ناورو الصغيرة فى المحيط الهادى الواقعة على بعد 3000 كيلومتر إلى الشمال الشرقى من أستراليا.

وانتقد مركز الاحتجاز الذى يأوى أكثر من 500 شخص على نطاق واسع بسبب الظروف السيئة وتقارير عن انتهاك حقوق الأطفال بشكل ممنهج.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى رفضت المحكمة العليا قضية اختبار قانونى تتحدى حق أستراليا فى ترحيل 267 طفل لاجئ وعائلاتهم قدموا إلى أستراليا من ناورو لتلقى العلاج الطبى.

ورفض الأطباء السماح بخروج الطفلة حتى "يتم تحديد بيئة منزلية مناسبة."

وعلى الرغم من ذلك قال محاميو اللاجئين إن شركة الأمن البريطانية سيركو التى تدير مراكز المعسكر فى أستراليا كثفت تواجدها فى المستشفى وطالبت الناس بالانضمام إلى الحصار السلمى.

وكانت الطفلة نقلت جوا من ناورو إلى برزبين للعلاج من حروق خطيرة الشهر الماضى.



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