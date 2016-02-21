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مجهولون يقتلون مواطن ويصيبون شقيقه لسرقاتهما بمنيا القمح فى الشرقية

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مجهولون يقتلون مواطن ويصيبون شقيقه لسرقاتهما بمنيا القمح فى الشرقية مجهولون يقتلون مواطن ويصيبون شقيقه لسرقاتهما بمنيا القمح فى الشرقية
اعترض مجهولون مسلحون طريق شقيقين بالقرب من مظلة كفر ميت سهيل، دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وإطلاق أعيرة نارية عليهما لسرقتهما تحت تهديد السلاح، ولقى أحدهما مصرعه، فيما أصيب الثانى بأعيرة نارية، ولاذ الجناة بالفرار، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغاً من مستشفى منيا القمح بوصول كل من "محمود ط " 23 سنة، وشقيقه "محمود" مصابين بأعيرة نارية، ولفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة، فيما تم تحويل الثانى إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

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مصر 365