أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلزام الداخلية بتغيير الجنسية التونسية لمواطن

Google+ Print
القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلزام الداخلية بتغيير الجنسية التونسية لمواطن القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلزام الداخلية بتغيير الجنسية التونسية لمواطن
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محمد على محمد، والتى يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومى مصرية مع تغيير الجنسية التونيسية المدرجه له بشهادة الميلاد.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية، وذكر فيها أنه ولد من أب تونسى وأم مصرية، وعاش فى سنوات طويلة، وأنه لم يرَ والدته أو حتى أباه حتى الآن، وعاش مع خاله حتى كبر واستطاع أن يستخرج جواز سفر بشهادة الميلاد، وسافر إلى تونس فى رحلة البحث عن والده. وأضاف أنه سافر بجواز سفر تونسى، مطالبا بالحق فى الجنسية المصرية واستخراج بطاقة رقم قومى مصرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا