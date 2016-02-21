القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلزام الداخلية بتغيير الجنسية التونسية لمواطن

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محمد على محمد، والتى يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومى مصرية مع تغيير الجنسية التونيسية المدرجه له بشهادة الميلاد.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية، وذكر فيها أنه ولد من أب تونسى وأم مصرية، وعاش فى مصر سنوات طويلة، وأنه لم يرَ والدته أو حتى أباه حتى الآن، وعاش مع خاله حتى كبر واستطاع أن يستخرج جواز سفر بشهادة الميلاد، وسافر إلى تونس فى رحلة البحث عن والده. وأضاف أنه سافر بجواز سفر تونسى، مطالبا بالحق فى الجنسية المصرية واستخراج بطاقة رقم قومى مصرى.