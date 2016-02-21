الأربعاء.. "القومى للمرأة بالشرقية" يناقش العدالة الجنائية بحضور محمود بكرى

ينظم المجلس القومى للمرأة بالشرقية، مؤتمرا تحت عنوان "المرأة بين التشريع والقانون وصعوبات إعادة التأهيل والدمج"، ذلك يوم الأربعاء الجارى بنادى الشرقية الرياضى.

وقالت تغريد صابر المحامية بالنقض ونائب رئيس المجلس بالمحافظة، فى تصريح صحفى، إنه من المقرر أن يتم مناقشة للتشريعات التى يجب تعديلها فى قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات لتحقيق العدالة الجنائية والدمج المجتمعى الكامل للفئات المهمشة وخاصة المفرج عنهم، ضمن مبادرة ابدأ للتأهيل ومؤسسة الحياة والدمج المجتمعى، ذلك بحضور محمود بكرى نائب رئيس جريدة الأسبوع والفنان طارق الدسوقى، مؤسس حملة قوافل التنوير، واللذين سيلقيان محاضرة حول أهداف الائتلاف الشعبى (ادعم).