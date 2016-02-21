وزير الكهرباء: زيارة الرئيس لليابان ستشهد توقيع اتفاقيات فى مجال الطاقة

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة لليابان ستشهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب اليابانى فى مجال الطاقة الجديدة و المتجددة.

وأوضح شاكر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق حتى الآن على 6 مذكرات تفاهم فى مجال النقل و التوزيع و الطاقة المتجددة، موضحاً أن الوكالة اليابانية قدمت عدة مشروعات أخرى جارى دراستها للبت فيها قبل زيارة الرئيس السيسى لليابان.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجا وات، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى لإنشاء محطة توليد كهرباء من الفحم بقدرة تتراوح بين 2000 إلى 4000 ميجا وات بالتعاون مع شركة أوراسكوم.

وأضاف الوزير أن هناك 3 مذكرات تفاهم في مجال توزيع الكهرباء تم الاستقرار على توقيعهم مع الجانب اليابانى،لافتاً إلى أن المذكرات الـ3 فى مجال مراكز التحكم و الشبكة الذكية و العدادات الذكية.

وفي مجال نقل الكهرباء، أكد وزير الكهرباء أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لتوريد الموصلات الحرارية للشبكة لنقل الكهرباء، مضيفاً أن هذه المذكرات ليست الإجمالية و سيتم إجراء عدة لقاءات أخرى قبل زيارة الرئيس لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء.

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