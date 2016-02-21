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وائل الإبراشى : القبض على أمناء الشرطة "وصمة عار تلاحق الداخلية"

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وائل الإبراشى : القبض على أمناء الشرطة "وصمة عار تلاحق الداخلية" وائل الإبراشى : القبض على أمناء الشرطة "وصمة عار تلاحق الداخلية"
أكد الإعلامى وائل الإبراشى، أن القبض على عدد من أمناء الشرطة و هم فى طريقهم الى لقاء تليفزيونى معه ببرنامج "العاشرة مساء"، جريمة، وصمة عار لا تليق بجهاز الشرطة .

وروى محمود مختار، شقيق الأمين "إسماعيل مختار" أحد الأمناء المقبوض عليهم، تفاصيل المكالمة الأخيرة التى تلقاها من شقيقه أثناء القبض عليهم وهم فى الطريق الى مدينة الإنتاج الإعلامى ، قائلاً : "جالى تليفون من أخويا بعد الساعة 10 بالليل قالى يا محمود إحنا بيتقبض علينا و حاول تكلم أى حد بأى شكل، و بلغ بعض الصحف بذلك ".

وطالب شقيق الأمين "إسماعيل مختار"، بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لأنه يدير الوزارة بنفس طريقة حبيب العادلى، حسب قوله .

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مصر 365