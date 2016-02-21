"آثار أسوان" تحصد جائزة أفضل 10 اكتشافات أثرية على مستوى الجمهورية

حصلت منطقة آثار أسوان، على جائزة أفضل 10 اكتشافات أثرية خلال عام 2015، فى استفتاء عام على مستوى الجمهورية، أجرته مجلة تايمز الصادرة فى مدينة الأقصر باللغة الإنجليزية.

وأكد الأثرى نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان، أن منطقة أسوان استطاعت أن تحصد الجائزة فى منطقتين، وهما غرب أسوان، والتى تم اكتشاف 6 مقابر فرعونية ترجع لعصور الأسرة الـ26 ، بجانب اكتشاف عدد هائل من القطع الأثرية بمنطقة غرب أسوان، مشيراً إلى أن المنطقة الثانية كانت فى معبد إدفو، بعد اكتشاف عدد كبير من الأوانى المصنوعة من مادة "الألبستر"، وتعود إلى العصر الفرعونى القديم.

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وأضاف مدير عام آثار أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن أسوان استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى فى تحقيق أكبر قدر من الاكتشافات الأثرية، لتتفوق بذلك على منطقة الأقصر الأثرية، فى تصنيف وزارة الآثار خلال عام 2015.

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