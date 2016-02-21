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البنتاجون: لا توجد معلومات عن مقتل رهينتين صربيين بسبب الغارة فى ليبيا

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البنتاجون: لا توجد معلومات عن مقتل رهينتين صربيين بسبب الغارة فى ليبيا البنتاجون: لا توجد معلومات عن مقتل رهينتين صربيين بسبب الغارة فى ليبيا

>قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إنها على علم بالتقارير التى تشير إلى مقتل رهينتين صربيين، غير أن المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك أوضح أنه لا توجد معلومات تشير إلى أن مقتل الشخصين كان من جراء الغارة التى شنتها الطائرات الأمريكية ضد معسكر للتدريب تابع لتنظيم داعش فى ليبيا.

وأضاف كوك فى بيان أصدره البنتاجون أن القوات الأمريكية قامت بمراقبة المعسكر لعدة أسابيع قبل شن الغارة الجوية، مؤكدا أنه لم يكن هناك مؤشرا إلى وجود أى مدنيين وقت شن الغارة.

وتابع قائلا : إنه فى الوقت الذى لم تتضح فيه بعد ملابسات مقتل الشخصين الصربيين غير أن الولايات المتحدة ستواصل تبادل كل ما يمكن أن يتوفر من معلومات مع الصربية.
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