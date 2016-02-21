عبد المنصف لـ في الجول: ظُلمت بسبب الحضري.. وكنت سأنضم بربع أدائي لو ألعب للزمالك

"تعرض للظلم بسبب القاعدة التي وضعها منتخب مصر بسبب عصام الحضري".. هكذا تحدث محمد عبد المنصف حارس مرمى إنبي لـFilGoal.com.

ويدخل المنتخب المصري في معسكر إعدادي بداية من يوم 23 من شهر فبراير الجاري وحتى 27 من الشهر ذاته، ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو.

وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب عن قائمة مكونه من 24 لاعبا من بينهم عصام الحضري ومحمد الشناوي وأحمد الشناوي كحراس مرمى. (طالع التفاصيل)

ووجه عبد المنصف نقده إلى جهاز منتخب مصر عبر FilGoal.com قائلا: "تعرضت للظلم مع جيلي بسبب قاعدة منتخب مصر غير المفهومة".

وأوضح "حدثت بعض المشاكل من قبل بين مدربي المنتخب سواء في فترة زكي عبد الفتاح أو أحمد ناجي مع الحضري. بعدها قرر المنتخب بسبب الحضري عدم ضم أي عنصر كبير في السن. أصبحت قاعدة".

وأضاف "تلك القعدة تم وضعها لغلق المجال أمام الحضري للانضمام إلى المنتخب وهو الأمر الذي تعرض بسببه جيل كامل للظلم مثلي وأمير عبد الحميد ومحمد صبحي وغيرهم".

حسابات المنتخب

وهل منتخب مصر له حسابات خاصة في ضم اللاعبين؟ أجاب عبد المنصف: "مع أحمد ناجي، المنتخب له حسابات مختلفة".

وأكمل حديثه قائلا عبر FilGoal.com: "تألقت مع إنبي الموسم الماضي والحالي وعانيت من عدم الانضمام إلى المنتخب بسبب قاعدة عدم ضم كبار السن".

وتابع "لم يضمني المنتخب حتى لا يتعرضوا لهجوم والجميع يسأل وقتها (وأين الحضري؟) وهذا ما عرضني إلى الظلم لأنني فقدت الأمل في الانضمام حتى ولو تألق".

وأردف "الآن المنتخب كسر قاعدته من أجل الحضري. قاعدة وضعها بسبب الحضري وكسرها بسبب الحضري أيضا. هي من الأساس قاعدة غريبة ولا تحدث في أي مكان بالعالم".

مع الزمالك

ويرى عبد المنصف أن الحال كان سيختلف في حالة تواجده مع الزمالك حتى الآن.

ويقول عبد المنصف: "لم يتحدث أي أحد عني بسبب عدم وجودي في فريق جماهيري".

وشرح "إذا كنت في الزمالك وبربع أدائي الحالي لانضممت إلى المنتخب (ووأنا حاطط رجل على رجل)".

وماذا عن الحضري

وما رأيه في ضم الحضري إلى المنتخب؟ قال عبد المنصف لـFilGoal.com: "الحضري رائع في الفترة الأخيرة وبكل تأكيد يستحق الانضمام إلى منتخب مصر".

وأتم "هو عامل رئيس في نتائج وتفوق وادي دجلة في الفترة الأخيرة".

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