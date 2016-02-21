مويس: مانشستر يونايتد لا يجب أن يقيل فان جال

أوضح ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد السابق أن الشياطين الحمر لا يجب عليهم أن يقيلوا لويس فان جال من منصبه كمدير فني.

ويقع فان جال حاليا تحت الضغط بعد الخسارة من ميدتيلاند الدانماركي بنتيجة 2-1 بذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

ووتحدث مويس المدرب السابق لمانشستر يونايتد قائلا: "لا أعتقد أن مانشستر يونايتد يجب أن يصبح من الأندية التي تقيل مدربيها باستمرار".

وأضاف في تصريحات لشبكة بي بي سي "لقد كنت محبطا بعد خسارة وظيفتي بعد 10 أشهر فقط، لكن علينا أن نتفهم دوما أن مانشستر يونايتد يدعم أشياء كبيرة لا تمثل أبدا طرد المدربين بصفة مستمرة، لذا لا أعتقد أنه يجب أن يقيل لويس فان جال".

مويس تولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد في مايو 2013 لكنه لم يستمر بسبب النتائج السيئة ليقال في أبريل 2014 وتولى فان جال مهمة تدريب الفريق في 19 مايو 2014 وبدأ مهمته عقب نهاية كأس العالم مع هولندا.

ويمتد عقد فان جال لـ3 أعوام مع الشياطين الحمر وكانت عدد من التقارير قد أشارت إلى أن جوزيه مورينيو سيتولى مهمة تدريب الفريق بدء من الموسم المقبل.