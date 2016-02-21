بالفيديو - الاكتساح مستمر.. باريس سان جيرمان يضرب ريمس برباعية

(إفي): حقق باريس سان جيرمان فوزا سهلا على ريمس برباعية مقابل هدف في الجولة 27 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

افتتح جريجوري فان دير فير التسجيل لـ"بي اس جي" بعد مرور 12 دقيقة قبل أن يعادل الضيوف النتيجة عن طريق برنس اونيانجي في الدقيقة 34.

وأبى أصحاب الارض أن ينتهي الشوط الأول دون حسم اللقاء، فأحرز المهاجمان زلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني هدفين متتاليين في الدقيقتين 43 و45.

وأضاف إبراهيموفيتش وهو في شبهة تسلل الهدف الرابع للفريق والثاني له عندما تلقى كرة عرضية من جريجوري فان دير فيل داخل المنطقة ليسددها بيساره داخل الشباك في الدقيقة 68.

ورفع باريس سان جيرمان بهذا الفوز رصيده إلى 73 نقطة في صدارة "الليج آ" بفارق 27 نقطة عن موناكو الذي سيستضيف تروا متذيل الترتيب الليلة في نفس الجولة.

بينما تجمد رصيد ريمس في المركز 17 على حافة منطقة الهبوط بـ29 نقطة.

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