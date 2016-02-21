توتي يفتح النار على سباليتي: لن أستمر في روما هكذا.. احترموا تاريخي

فتح فرانشيسكو توتي نجم روما النار على مدربه لوتشانو سباليتي المدير الفني بسبب عدم مشاركته باستمرار مع الجيلاروسي.

توتي ملك روما لا يرغب في الجلوس احتياطيا وهو ما صرح به اللاعب لأحد البرامج الإيطالية الشهيرة على شبكة (راي) الإيطالية.

وقال توتي: "مازلت أشعر أنني لاعب لائق بدنيا وفنيا وأريد أن ألعب، تجاوزت الإصابة الآن وإن كنت لا أشارك مؤخرا فالأمر بسبب قرار فني بحت".

ويجلس توتي على مقاعد بدلاء روما في المباريات الأخيرة ويشارك في دقائق قليلة، وكانت تقارير حول رفضه دخول ملعب مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في أخر أربع دقائق التي انتهت بخسارة فريقه 2-0.

وأضاف "لا يمكنني البقاء في روما هكذا، إنه أمر مؤلم أن أجلس على مقاعد البدلاء".

وتابع "أتفهم جيدا أنه مع سني الكبير أن ألعب قليلا، لكن إنهاء مسيرتي بهذا الشكل سيء لي كرجل أعطى الكثير لروما".

"أريد احتراما أكثر على ما قدمته لروما".

وينتهي عقد توتي في يونيو المقبل مع روما وألمح لأول مرة أنه يمكن أن يعتزل.

وأشار "عقدي ينتهي في يونيو وسأنتظر الأنباء من الرئيس جيمس بالوتا وسأقوم بتقييم الوضع، أتوقع أن أرى عدالة وكيف ستسير الأمور".

واستطرد "علاقتي مع سباليتي؟ هو يقول لي صباح الخير، مساء الخير.. هذا كل شيء، ويقول عني أشياء لطيفة في الصحف لكن ليس في وجهي".

وأتم "أحترمه كمدرب وأعتقد أن لديه ما يؤهله للبقاء في روما".