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نائبة بالسويس: لماذا يتجاهل المجلس إنشاء لجنة للمصريين بالخارج؟

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نائبة بالسويس: لماذا يتجاهل المجلس إنشاء لجنة للمصريين بالخارج؟ نائبة بالسويس: لماذا يتجاهل المجلس إنشاء لجنة للمصريين بالخارج؟
عبرت النائبة نانسى نصير، نائب حزب المؤتمر بالسويس عن المصريين بالخارج، عن استيائها من تجاهل اللائحة الجديدة لمجلس النواب لطلب نواب المصريين بالخارج من إنشاء لجنة للمصريين بالخارج داخل المجلس، وتوزيع دورها على ثلاث لجان بالمجلس، الأمر الذى يؤدى إلى نوع من التشتت وعدم الاهتمام بالموضوعات الخاصة بهم .

وأضافت النائبة نانسى نصير خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" أن إنشاء لجنة خاصة بالمصريين بالخارج ستودى إلى سهولة التواصل وحل المشكلات القائمين بالخارج من خلال رابط هذه اللجنة مع العديد من الوزارات كوزارة الشئون الخارجية والمصريين بالخارج والاستثمار، مضيفة أن الدستور اهتم بالمصريين بالخارج من خلال مادة 88 بالإضافة إلى إنشاء وزارة خاصة بهم، فماذا لم يهتم القائمون على إعداد اللائحة بالمجلس بإنشاء لجنة خاصة بهم للاهتمام بمشاكلهم.

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مصر 365